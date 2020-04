Casa dei nonni di Carcare: sempre due positività in struttura. Deceduto un ospite ricoverato in ospedale

"La situazione, come già detto la scorsa settimana, si è evoluta con la comparsa di sintomi su una parte degli ospiti che agli esami sierologici erano negativi. Gli ospiti positivi a tampone presenti in struttura sono sempre due e non presentano sintomi dopo 15 giorni dal prelievo sierologico". Questo il punto della situazione da parte della Residenza "Cornareto" di Carcare (casa dei nonni).

"Durante la settimana abbiamo monitorato la cosa, fatti tutti i necessari isolamenti, per il momento evitando completamente la vita della casa negli spazi comuni. Tutti i sintomatici sono stati messi sotto terapia medica come da protocollo suggerito dai medici di base, e alcuni sono stati ricoverati con la massima sollecitudine possibile per evitare irrimediabili aggravamenti".

"Un ospite, positivo al tampone fatto in ospedale, è deceduto e gli altri stanno facendo un decorso stabile che sembra presentare anche miglioramenti, ma è presto per dirlo e siamo vicini con ogni mezzo a loro e alle famiglie".

"In questa situazione difficile, vorremmo segnalare e ringraziare in modo speciale tutto il nostro personale, che sta dimostrando un grado di abnegazione e di dedizione oltre quanto avremmo persino sperato - concludono dalla casa dei nonni - La loro routine professionale è stata totalmente modificata, devono lavorare con dispositivi di protezione scomodi e pesanti, e stanno dando il massimo per cercare nell'emergenza mettendosi a piena disposizione, per far sentire comunque i nonni a loro agio".