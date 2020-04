"A causa di un problema tecnico che non è stato possibile prevedere si informa che dovrà essere interrotta la fornitura idrica in viale Pontelungo (oggi 24 aprile, ndr) dalle ore 10.30 alle 12,00. Per informazioni contattare l'acquedotto San Lazzaro: 800 995 104 - 800 991 127".

Lo comunica in una nota il comune di Albenga.