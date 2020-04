Coronavirus, Toti: "La Liguria si prepara alla fase 2. La Regione riparte solo con le sue imprese"

"La Liguria si prepara alla fase 2 e lo fa pensando subito alle sue aziende. La nostra Regione è la prima in Italia ad attivare un bando da 10 milioni, con contributi a fondo perduto al 60%, per preparare le piccole e medie imprese alla fase 2". Lo ha detto soddisfatto il governatore Giovanni Toti.

"Riaprire per moltissimi operatori vorrà dire necessariamente sostenere ulteriori costi per adeguarsi agli standard- ha proseguito presidente della Regione- che verranno richiesti per lavorare in sicurezza, soldi che in questo momento non sarebbe stato giusto chiedere a chi è già in difficoltà! Questi 10 milioni si aggiungono ai 6 che abbiamo stanziato per i bonus alle imprese del settore del turismo che assumono. E non finisce qui: metteremo in campo tante altre risorse per consentire davvero alle nostre imprese di ripartire, in fretta e in sicurezza. La via ligure per la fase 2 prevede anzitutto far tornare a vivere le imprese che sono sempre state il cuore pulsante della nostra terra: la Liguria può ripartire solo da e con loro!"