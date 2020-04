Meteo weekend: bel tempo con temperature oltre la media del periodo

Un’area di debole alta pressione sul Mediterraneo manterrà il tempo stabile sulle pianure, ma favorirà i primi temporali sulle zone alpine. Da metà settimana potrebbe esserci un peggioramento più consistente. Temperature sopra la media.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 24 a domenica 26 aprile.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino. Aumento della nuvolosità al pomeriggio per sviluppo di attività cumuliforme sulle Alpi, che soprattutto sabato e domenica sarà accompagnata da rovesci e temporali sparsi generalmente di debole intensità. Temperature massime quasi ovunque in pianura oltre i 22/24 °C con qualche calo domenica. Minime in aumento e generalmente comprese tra 10 e 14 °C. Venti in generale assenti o deboli di direzione variabile sulle aree occidentali e settentrionali, da deboli a moderati meridionali su Liguria e basso Piemonte.

Da lunedì 27 aprile.

Le correnti in quota si disporranno gradualmente dai quadranti sudoccidentali per la formazione di una vasta area depressionaria su Francia e Spagna. Quindi ci aspettiamo un generale peggioramento delle condizioni del tempo a partire da martedì, in cui l’instabilità locale pomeridiana sulle Alpi potrebbe diffondersi anche alle pianure. Temperature in graduale ritorno nelle medie del periodo.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona