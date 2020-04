Radio Onda Ligure 101: intervista al giovane cantautore Matteo Faustini

Continuano le "interviste da casa" ai protagonisti del mondo della musica su Radio Onda Ligure.

Oggi pomeriggio è il turno di Matteo Faustini, il giovane cantautore bresciano vincitore di Area Sanremo e in gara quest'anno al 70° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” e vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” per il suo valore musicale e letterario.

L'intervista di oggi sarà l'occasione per ascoltare il suo nuovo singolo “Vorrei (La Rabbia Soffice)", estratto dal suo album di inediti “Figli delle Favole” .

L'intervista andrà in onda alle 17.50 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it.