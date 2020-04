Savona, approvate le varianti urbanistiche per le due aree ENI di via Nizza e corso Vittorio Veneto

"In occasione della Seconda Commissione, svoltasi con modalità streaming lo scorso 23 Aprile, la maggioranza dei consiglieri comunali ha approvato le due delibere relative alle pratiche urbanistiche, che permetteranno di avviare l'iter per il definitivo recupero delle aree attualmente di proprietà della società ENI, ubicate rispettivamente in via Nizza ed in corso Vittorio Veneto". A comunicarlo è il vicesindaco di Savona Massimo Arecco, che nella giornata di ieri ha personalmente aggiornato i Consiglieri sulla vicenda.

"Nel caso dell'intervento di riqualificazione dell'area collocata in via Nizza, la pratica che è stata discussa in commissione - prosegue Arecco - ha riguardato la variante urbanistica riferita ad una superficie di terreno di circa 4.985 metri quadri, attualmente adibito a distributore di carburante, a seguito della quale verrà consentita la futura possibilità di operare tramite un permesso di costruire convenzionato. Quest'ultimo, una volta approvato definitivamente, consentirà di realizzare un nuovo manufatto, il cui volume potrà corrispondere ad una superficie agibile massima di mille metri quadri, dotato di un'altezza non superiore a 10 metri, con destinazioni d'uso compatibili con quelle del tessuto urbano quali: artigianato, pubblici esercizi, funzioni di servizio alla persona e all'impresa, esercizi commerciali, attività direzionali e uffici".

"Potrà essere altresì creato un parcheggio privato interrato, di superficie massima di 2.500 metri quadri, oltre alla sistemazione delle aree esterne, con la relativa creazione di un parcheggio pubblico a raso, della superficie minima di 1.900 metri quadri da cedere al Comune di Savona".

"La posizione dell'area è strategica - sottolinea il vicesindaco Arecco - sia per la possibilità di realizzare un capiente parcheggio di cintura, a ridosso della strada Aurelia, a poche decine di metri dalla futura passeggiata di via Nizza, sia perchè immediatamente a ridosso dell'uscita autostradale".