Savona, via al bando di gara per la costruzione di bar, spogliatoi, docce e servizi a Zinola

Tutto pronto per il bando di gara per la costruzione di due casette a Savona nel quartiere di Zinola che verranno adibite come bar, spogliatoi, docce e servizi per la spiaggia libera.

Il progetto presentato dall'Autorità di Sistema e commissionato allo studio Voarino di Cairo Montenotte, prevede la costruzione, nell'area delle ex baracche zinolesi, di un chiosco bar che verrà affidato in gestione e per la seconda costruzione di docce spogliatoi e servizi igienici per la spiaggia libera.

Saranno circondate le casette da un'area verde che le separeranno dalla passeggiata a mare.

Il bando di gara ha una base d'asta di 589mila 750 euro e le offerte potranno essere presentate entro il 15 maggio. L'inizio dei lavori sarà entro la fine del 2020.