Si intitola "Italian Phoenix" il nuovo singolo del tastierista e produttore savonese Andrea De Paoli (VIDEO)

Da ieri, 23 aprile, è visibile on line su Youtube il video di “Italian Phoenix”, nuovo singolo del tastierista e produttore savonese (ma ormai milanese d’adozione) Andrea De Paoli. Dal 21 aprile il brano è acquistabile su iTunes cliccando su questo LINK. Si può trovare anche su Spotify a questo LINK.

Il titolo dice già tutto sul messaggio di speranza e di positività che questa composizione vuole lanciare: l’Italia, come la figura mitologica della Fenice, nobile e affascinante rapace che rinasceva dalle proprie ceneri, risorgerà da questa quarantena e dalla pandemia del Coronavirus più forte e più bella di prima.

Il brano si inserisce nella collana battezzata “Synth Action ‘80” di Andrea De Paoli, un omaggio alle sonorità “vintage” di un decennio musicalmente tra i più belli di sempre, con l’uso di strumenti originali di quel periodo e di fedelissimi campionamenti di quelle sonorità.

De Paoli, infatti, oltre a essere un musicista, compositore, arrangiatore e produttore che ha lavorato nei più disparati generi musicali, è un talento riconosciuto a livello nazionale e internazionale nel campo del “sound design”, cioè la “progettazione” di sonorità elettroniche, delle quali cura ogni sfumatura e ogni dettaglio.

Se siete cresciuti amando le colonne sonore di film come “I guerrieri della notte”, “1997, fuga da New York”, “Tron”, e di telefilm come “Supercar”, “Automan”, “Streethawk”, il brano “Italian Phoenix” di Andrea De Paoli è quello che fa per voi. Melodie avvolgenti, tappeti elettronici di ampio respiro, linee di basso funky piene di groove che rievocano le produzioni degli anni d’oro di Herbie Hancock e della Chick Corea Electric Band, ma anche virtuosismi solistici che svelano i trascorsi di De Paoli nel mondo del metal e del progressive rock.

E il video? È un vero inno all’Italia. L’Italia degli splendidi paesaggi ma anche dei monumenti e delle opere d’arte, l’Italia dalla lunga storia, l’Italia della cultura, del turismo e della rinascita.

Ecco il link al video “Italian Phoenix”: