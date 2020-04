Toirano, nasce la collaborazione con Asti e il Monferrato all'insegna del turismo

"In questo momento di emergenza sanitaria che ci vede attori protagonisti del presente è doveroso da parte dell’amministrazione comunale essere portatori di una visione lungimirante che miri alla proposta di progetti stimolanti e di rinato fervore economico per tutti gli operatori della filiera turistica del nostro territorio per il prossimo futuro". Così Giuseppe De Fezza e Roberta Tognoloni, rispettivamente sindaco e assessore al Turismo del Comune di Toirano.

"Proprio da questa premessa è nata una stretta collaborazione con il consorzio Operatori turistici Asti e Monferrato nell’ottica di inserire il nostro bellissimo paese all’interno di un progetto di valorizzazione del territorio che ci vede crocevia centrale di un itinerario che collega non solo culturalmente ma anche geograficamente la regione della Lomellina, il Piemonte, la Liguria fino a raggiungere la Provenza (“VIA(E) – dai Navigli alla Provenza”) - proseguono i rappresentati dell'amministrazione toiranese - E’ stata infatti da poco deliberata la partecipazione ad un bando legato ai “Luoghi della Cultura” di cui Toirano è il capofila e che ha come scopo quello di promuovere eventi culturali all’interno dei siti di interesse storico-culturale di cui Toirano vanta un certo numero: basti pensare al Parco del Marchese, al Palazzo del Marchese col prestigioso museo della Valvaratella, all’unicità delle Grotte, alle bellissime piazze su cui si aprono i nostri “caruggi”, l’abazia del Monte San Pietro, il santuario di Santa Lucia. Questo rappresenta l’apposizione della prima pietra di un progetto che vede coinvolte una serie di collaborazioni in grado di colorare di una nuova luce il nostro territorio parallelamente ad altri progetti su cui si sta lavorando e che vedono coinvolte tra le altre, le attività Outdoor ed Experience. Proprio per dare inizio a questa proficua collaborazione viene proposto un calendario di formazione on-line gratuita (Webinar) per tutti gli operatori della filiera turistica, quindi anche voi: si tratta di approfondimenti relativi agli strumenti di comunicazione per “sentirsi uniti nel dialogo e nello scambio di informazioni”.

A seguire le date dei prossimi incontri:

- 27 aprile ore 15,30 – livello base: L’utilizzo corretto dei social nel tempo dell’emergenza e il futuro della comunicazione – la biblioteca digitale

- 4 maggio ore 15,30 – livello intermedio Facebook e Instagram: come creare una campagna ADV riducendo al minimo i costi https://www.eventbrite.it/e/103227107056

- 11 maggio ore 15,30 – livello intermedio Facebook e Instagram: la fotografia come strumento di comunicazione sui social

"Approfittiamo inoltre per anticiparvi che martedì prossimo incontreremo uno staff tecnico per definire il progetto relativo al sito turistico ufficiale di Toirano sul quale stiamo lavorando da mesi; si tratterà di un portale in cui la parola chiave sarà 'Grotte di Toirano' in quanto nostra punta di diamante, che permetterà le prenotazioni on-line delle visite, tour esperienziali e che ha lo scopo di promuovere a tutto tondo la realtà Toirano: Grotte, museo etnografico, borgo medievale. Questo permetterà di dare la giusta visibilità a tutte le attività commerciali e turistiche del paese e a tutte le tipologie di servizi presenti sul territorio.