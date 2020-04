Vado, approvato il progetto per la riqualificazione del park di Sant'Ermete

E' stato approvato il progetto per lo studio di fattibilità del secondo lotto di riqualificazione dell'area di via Bellandi a Vado Ligure nella frazione di Sant'Ermete in prossimità della scuola primaria Don Milani.

L’intenzione dell'amministrazione Giuliano è quella di migliorare l’accessibilità veicolare e pedonale della zona di Via Bellandi, reperire nuovi posti auto da utilizzare sia durante i momenti di maggior afflusso scolastico che durante le manifestazioni della Società di Mutuo Soccorso e creare una nuova area giochi vicino al campo di calcio in fase di realizzazione.

La cifra totale dell'operazione si attesta sui 450mila euro e lo studio è stato affidato all'architetto Gianantonio Cerruti di Varazze.

"In questo difficile contesto, grazie all'impegno di uffici e progettisti ( smart working e teleconferenze) , è stato prodotto ed approvato lo studio di fattibilità per il 2° lotto della riqualificazione dei giardini , realizzazione parcheggio e nuovo campetto di sant'Ermete ( quest'ultimo non appena si potrà lavorare verrà terminato), prosegue così il lavoro di progettazione finalizzato alla realizzazione dell'intervento , che potrà dare valore aggiunto alla scuola e alla comunità" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.