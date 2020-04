Discarica a cielo aperto ad Andora: terminato un iter lungo un anno

"Una situazione insostenibile, certificata con più sopralluoghi e provvedimenti pubblici, a cui era necessario porre fine a tutela dei residenti della zona e dei cittadini, ma anche di coloro che, introdotti abusivamente, vivevano in una condizione di estremo degrado - spiega il sindaco Mauro Demichelis - Sono grato alla Polizia Locale che da ieri pomeriggio sta presidiando l'ingresso per evitare nuovi accessi. Ringrazio i funzionari, gli operai comunali, per l'impegno profuso, la Protezione Civile che ha offerto la sua disponibilità e i militari della stazione dei Carabinieri di Andora e della Compagnia di Alassio per i controlli, l'assistenza e l'aiuto".