Il progetto #NoiCiSiamo di ING, tutte le azioni per l'emergenza Covid-19

Per fronteggiare l'emergenza provocata dalla diffusione del Covid-19 sono tante le imprese che si sono impegnate nella realizzazione di progetti e iniziative volte a sostenere la comunità, ma anche la salute dei propri dipendenti e clienti, preservando l'operatività dei vari processi aziendali.

ING, il celebre gruppo bancario olandese, ha lanciato un progetto molto significativo, accompagnato da un hashtag: #NoiCiSiamo.

All'interno di questo progetto troviamo in primis la raccolta fondi destinata agli operatori e ai volontari della Croce Rossa Italiana, ovvero coloro che ogni giorno sono impegnati in prima linea nei soccorsi di emergenza, nei trasporti sanitari dei casi positivi o potenzialmente sospetti, ma anche tutti i professionisti che garantiscono un supporto sanitario, logistico, psicologico, informativo, di controllo e di screening.

Proprio a loro ING ha deciso di offrire il doppio della somma donata dal suo staff interno, come segno di stima e gratitudine maggiore.

Per ciò che concerne i propri dipendenti, ING ha garantito per il 90% di questi il lavoro da remoto. Attraverso lo smart working, infatti, i collaboratori possono lavorare comodamente da casa propria rispettando la quarantena, assicurando la continuità dei processi aziendali.

Per i professionisti e per gli addetti che continuano a lavorare in sede o nelle filiali, ING ha predisposto le misure di sicurezza necessarie per tutelare la salute dei dipendenti e dei clienti accolti (obbligatoriamente previo appuntamento).

Inoltre, è stata istituita una copertura sanitaria straordinaria per la durata di tutta l'emergenza, che prevede un'indennità giornaliera, un'indennità da convalescenza (in caso di malattia) e un pacchetto di assistenza post ricovero per fronteggiare al meglio la situazione personale e familiare una volta tornati a casa.

Tra le ING news, si rilevano anche azioni mirate a sostegno dei propri clienti. L'iniziativa è legata al messaggio “Covid-19: insieme, anche a casa” e all'hashtag #lontanimavicini, unitamente alla creazione di una pagina sul sito ufficiale dove vengono evidenziate tutte le notizie e le novità in relazione alla gestione dei conti, dei risparmi e dei mutui al netto delle normative previste dal decreto “Cura Italia”.

In questo modo, il cliente può continuare a operare in piena tranquillità e sicurezza sia attraverso il sito di ING che sull'app, pur avendo la possibilità, in caso di comprovate e motivate esigenze, di recarsi in filiale in precisi orari e giorni della settimana, a seconda dell'appuntamento accordato.