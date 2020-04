30 aprile, bilancio consuntivo in consiglio a Finale. Frascherelli: "Fondamentale per ridare sostegno ad attività e famiglie"

Annuncia il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli: “Siamo fieri di portare in Consiglio Comunale la prossima settimana il Bilancio Consuntivo 2019, fatto fondamentale e necessario per poter applicare Avanzo, concludere le valutazione economico-finanziarie, raggiungere il nuovo equilibrio di bilancio 2020 derivante dalle inevitabili modifiche ad Entrate e Spese, e quindi riuscire a fornire i doverosi aiuti ad imprese e famiglie. E’ stato un mese dedito al lavoro per arrivare a questa importante deliberazione consigliare, grande lavoro di tutti gli uffici comunali, soprattutto del settore finanziario che ha dovuto ricostruire una struttura di bilancio adattandola alla situazione emergenziale.

Con serietà e responsabilità abbiamo deciso di seguire un percorso concreto , dettato da step e ragionamenti finanziari molto complicati, e che deve ancora proseguire con la collaborazione di minoranza e attività produttive :

- proroga di tutte le tasse che ci competono (TARI posticipata al 2021, COSAP prorogata al 30/09, ORMEGGI prorogati al 31/05 e/o 31/08 su istanza autocertificata, fitti commerciali di proprietà comunale posticipati per i mesi di chiusura).

- ricostruzione del bilancio 2020 (anche se già approvato a dicembre 2019) provvedendo a tagliare entrate e spese che in questo momento sono incerte e/o superflue.

- ricostruzione del piano delle opere pubbliche a vantaggio degli equilibri di bilancio e degli aiuti alla collettività. Per quest’anno è infatti possibile utilizzare le classiche fonti di finanziamento delle opere pubbliche a vantaggio della parte corrente del bilancio.

- ascolto dei rappresentanti delle categorie economiche per avviare le iniziative di supporto.

- confronto con la maggioranza e le forze politiche della stessa.

- confronto con la minoranza e le forze politiche della stessa.

- nuovo incontro con le categorie economiche per presentare il piano emerso dai punti precedenti.

Gli obiettivi sono molteplici e toccano diversi settori. La volontà dell’Amministrazione già rappresentata alle categorie è quella di ridurre di una buona percentuale la Tari, oltre ad eliminare il costo per i due mesi di chiusura. Tenteremo di ridurre e/o eliminare del tutto il costo della COSAP per bar , ristoranti e negozi. Per questi abbiamo già dato mandato agli uffici di predisporre la possibilità per gli stessi di poter ampliare gratuitamente i loro spazi per mantenere lo stesso numero di coperti, in modo gratuito. Continueremo a farci portavoce presso le istituzioni sovracomunali per l’eliminazione dell’imu alle strutture alberghiere (gestite direttamente dal proprietario, e se in affitto con riscontro di pari importo per l’affittuario ). Alimenteremo le voci di bilancio per il settore sociale, consapevoli che potranno esserci ancora riscontri negativi sul tessuto sociale cittadino.

Tutti questi obiettivi dovranno trovare copertura da un attenta analisi delle voci di entrata e di spesa del nostro bilancio. Un lavoro che faremo nel corso del prossime settimane convinti di riuscire a dare il giusto contributo alla nostra Comunità. Insieme ce la faremo.”