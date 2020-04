Pietra, Consiglio comunale sull’ex Mios del Santa Corona? De Vincenzi: "Surreale la richiesta della minoranza"

“Troviamo davvero surreale la richiesta avanzata dalla minoranza di convocare un Consiglio comunale per chiedere la riattivazione dell’ex Mios dell’ospedale Santa Corona. Non certo per il contenuto che abbiamo caldeggiato fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, ma per forme e modalità".

Sono le parole del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e del consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con l’ospedale Santa Corona Gianni Liscio, in risposta alle dichiarazioni dell’opposizione sulla palazzina del nosocomio pietrese che era stata destinata alle malattie infettive e che da quasi 10 anni è abbandonata.

"Forse sarebbero i consiglieri di minoranza a dover dare spiegazioni sulla mancata riapertura della struttura sanitaria visto che c’è stato il No dell’assessore alla sanità Viale (Lega) che appartiene allo stesso schieramento politico dell’opposizione pietrese. Un No ribadito anche dalla stessa Asl 2 per ragioni di tempi e costi. Sulla sanità non decide il Comune ma la Regione Liguria” aggiungono il primo cittadino pietrese e il consigliere.

“Ricordo che sia il sottoscritto che il consigliere Liscio avevamo già, e più volte, risposto positivamente, anche sugli organi di stampa, alle richieste e alle sollecitazioni che erano arrivate dallo stesso personale sanitario del Santa Corona in merito all’ex Mios, peccato che i vertici regionali e sanitari abbiano risposto picche – prosegue il Sindaco. Con piacere, ho letto che ora anche l’On. Sara Foscolo sarebbe favorevole ad una riapertura della struttura in vista dell’autunno, con un possibile ritorno del virus, allora ne parli in Regione Liguria e convinca la sua collega di partito Sonia Viale, Assessore alla sanità nonché vicepresidente regionale”, continua De Vincenzi.

Quanto alle altre criticità evidenziate sull’ospedale Santa Corona: “Ho difeso subito il centro nascite e mi sono schierato contro ogni tentativo di trasferimento all’ospedale San Paolo, facendomi portavoce delle istanze di medici e infermieri, così come di un vasto comprensorio di utenza che ha nel nostro ospedale un punto di riferimento sanitario fondamentale, ottenendo in più occasioni smentita a mezzo stampa da parte del direttore generale dell’Asl 2 dott. Paolo Cavagnaro in merito allo spostamento del punto nascite” precisa ancora il sindaco De Vincenzi.

Un ordine del giorno condiviso sull’ex Mios e l’ospedale Santa Corona? “Non è questo il problema, considerando come l’amministrazione comunale sia stata sempre in prima linea nella difesa del nosocomio pietrese, delle sue eccellenze sanitarie e nelle richieste di potenziamento: la questione riguarda, e lo ripetiamo, l’operato della Regione e dell’Asl 2” concludono De Vincenzi e Liscio.