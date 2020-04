Donazione comunità albanese all'ospedale San Paolo, il vice sindaco di Savona Arecco ringrazia

"A Savona, da decenni, vive una nutrita comunità albanese che non solo ha dimostrato di sapersi rimboccare le maniche iniziando qui una nuova vita, con grande impegno, ma ha saputo farsi parte attiva nella comunità savonese". Commenta così l'impegno della comunità albanese nei confronti dell'ospedale San Paolo, il vice sindaco Massimo Arecco.

"Per un amministratore pubblico, che realmente creda nel proprio mandato - prosegue Arecco - non c'è più grande soddisfazione di quella nel vedere la propria cittadinanza attivarsi e stringersi in un'unica famiglia di fronte alle difficoltà ora ed ai momenti di gioia che ritorneranno".

"Per questo il mio non è un ringraziamento retorico, ma profondamente sentito" conclude Arecco.