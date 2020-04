Le vacanze dopo il Coronavirus: le montagne del Piemonte si alleano col mare della Liguria

Sarà un'estate come difficilmente se ne ricordano, quella che seguirà (si spera) il Coronavirus. Grandi le incertezze su quanti e quali spostamenti si potranno attuare, ma intanto gli operatori del territorio cercano di guardare avanti e rimboccarsi le maniche. Tra questi, c'è pure Massimo Bonetti, presidente del Consorzio turistico Via Lattea, che punta a un'alleanza con la vicina Liguria.



L'estate per gli italiani "sarà caratterizzata da un turismo di prossimità che avrà nelle seconde case una corsia preferenziale", dice Bonetti che aggiunge: "Ci siamo ritrovati tutti, all'improvviso, a dover affrontare una crisi profonda generata dall'emergenza sanitaria. Ora dobbiamo ripartire confrontandoci per le altre realtà per delineare strategie di ripresa condivise che possano incontrare il favore dei turisti, rassicurandoli al tempo stesso",

L'altra mano pronta a stringere questa alleanza è il Consorzio Liguria Together, composto da oltre 50 operatori in tutta la Riviera, da Ponente a Levante. "In attesa di indicazioni dal Governo - conclude Bonetti - dovremo sostenere e riattivare tutto il sistema che ruota attorno alla ricettività alberghiera, residenziale e la ristorazione, ma anche esercizi commerciali ed eventi. Cercheremo di raccogliere più dati possibili che saranno preziosi sia per l'estate che per il prossimo inverno: pensiamo a un interscambio di voucher, buoni sconto e magari pacchetti soggiorno tra le due aree turistiche".