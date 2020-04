Cosa rende FXORO una scelta intelligente?

Alla ricerca di un broker? Trovare un broker non è difficile in questi giorni perché ci sono molti broker che offrono i loro servizi. Sta trovando uno affidabile ed efficace che può rivelarsi una sfida. Il numero di opzioni può spesso renderlo confuso perché può essere difficile distinguere quelle buone da quelle cattive. Lo stesso vale per FXORO . Molte persone si confondono quando considerano questo broker e non possono decidere se è una buona scelta o meno. Il modo migliore per determinarlo è guardare cosa può offrire un broker e quindi prendere le tue decisioni.

Introduzione a FXORO

Fondata nel 2012, FXORO è un broker regolamentato e autorizzato che offre servizi di trading al dettaglio in coppie di valute, materie prime, criptovalute, azioni e indici nei mercati globali. L'intermediazione offre ai clienti una vasta gamma di account tra cui scegliere, consente loro di aprire un account con un deposito di soli $ 200, offre la suite di piattaforme di trading MT4 e consente loro di usufruire di leva flessibile e spread competitivi. Tutti questi aspetti, se combinati insieme, possono rendere FXORO una scelta molto intelligente. Diamo un'occhiata a loro in dettaglio.

Conti di trading speciali FXORO

Quando scegli FXORO per il trading , ti verrà chiesto di effettuare una selezione tra tre tipi di account. Ogni account offre un pacchetto distinto di vantaggi su misura per soddisfare le esigenze e gli obiettivi dei diversi tipi di operatori. Inoltre, è possibile adattare ogni conto a un conto islamico su richiesta, il che consente ai commercianti musulmani di commerciare anche sui mercati internazionali, pur rimanendo conforme alla legge della Sharia. Anche la protezione del saldo negativo è integrata in questi conti di trading, il che protegge i clienti dalla perdita di più di quanto abbiano investito. È disponibile anche un account demo per 7 giorni che può essere utilizzato come account di esercitazione dai trader. Le opzioni dell'account che troverai sono:

Account fisso

Il deposito iniziale minimo richiesto è di $ 200

Capacità di margine completa disponibile

Leva massima di 1: 400 disponibile

Gli spread sono fissi e iniziano a 2 pips

Non vengono addebitate commissioni di trading

La dimensione minima di negoziazione è 0,01

Conto mobile

Il deposito iniziale minimo richiesto è di $ 1.000

Il livello di stop è del 25%

Leva massima di 1: 200 disponibile a seconda della tua esperienza di trading

Gli spread fluttuanti sono disponibili e iniziano a 1,2 pips

Non vengono addebitate commissioni di trading

La dimensione minima di negoziazione è 0,01

Conti ECN

Il deposito iniziale minimo richiesto è di $ 5.000

Il livello di stop è del 50%

Leva massima di 1: 100

Si diffonde a partire da 0 pips

Ambiente di trading ECN

La dimensione minima di negoziazione è 0,01

Aggiornamenti e quotazioni di mercato in tempo reale

Commissione di trading di $ 6 per lotto sul trading forex

Una commissione di $ 8 per lotto è applicabile per il trading di indici, energie e metalli

Caratteristiche del software di trading FXORO

La scelta di FXORO garantisce che i trader abbiano accesso alle piattaforme MetaTrader 4 sviluppate per il web trading, il desktop trading e il trading mobile. Il terminale di trading MT4 è progettato per un facile utilizzo da parte dei neofiti e dei trader esperti. Attualmente è la piattaforma di trading più popolare al mondo tra i rivenditori al dettaglio e ciò è dovuto alle sue caratteristiche uniche. La versione desktop di MT4 deve essere scaricata e installata e vanta un'interfaccia intuitiva e personalizzabile. Viene fornito con guide utente integrate, 50 indicatori tecnici integrati, pacchetti grafici avanzati, segnali di trading, più oggetti grafici, trading in 7 intervalli di tempo, protocollo di crittografia integrato, trading algoritmico tramite Expert Advisors (EA) e multi- dati e supporto linguali.

È possibile accedere alla piattaforma WebTrader MT4 tramite il browser Web purché si disponga di una connessione Internet. Puoi monitorare 4 grafici contemporaneamente, fare trading con un clic, tenere traccia della cronologia di trading, tassi in tempo reale e aggiornamenti del mercato in tempo reale, analisi e notizie in tempo reale e operazioni di apertura e chiusura senza problemi. Per quanto riguarda le piattaforme mobili, possono essere utilizzate su piattaforme Android o iOS, hanno tutte le modalità di esecuzione e un'interfaccia intuitiva. Ti consentono di tenere traccia dei mercati finanziari 24/5, controllare la tua cronologia di trading e praticare il trading con un clic.

Leva FXORO

Il vantaggio della leva finanziaria è che consente agli operatori di aprire posizioni molto più ampie di quelle che sarebbero in grado di fare con i fondi che depositano nei loro conti con una mediazione. Tuttavia, ogni broker offre diversi livelli di leva finanziaria e dovresti assicurarti che quello che stai scegliendo ti offra la giusta quantità. FXORO offre diverse possibilità ai trader con diverse opzioni di conto, che sono rispettivamente 1: 400, 1: 200 e 1: 100. Ai trader principianti è consentita una leva di solo 1:50 fino a quando non hanno effettuato almeno 45 negoziazioni per un periodo di quattro mesi consecutivi. Una volta raggiunto questo obiettivo, possono contattare l'assistenza clienti per ottenere maggiore leva.

Metodi di pagamento FXORO

Esiste una vasta gamma di metodi di pagamento sicuri offerti da FXORO ai trader. Puoi utilizzare le tue carte di credito o debito, tra cui Visa, MasterCard e Maestro. Sono disponibili anche portafogli elettronici come CashU, Neteller e Skrill. Puoi anche aggiungere o prelevare fondi tramite bonifici bancari, ma i prelievi con questo metodo comportano un addebito di $ 20. Inoltre, mentre i depositi non richiedono molto tempo, i prelievi potrebbero richiedere da 3 a 5 giorni per l'elaborazione. Il tuo account deve inoltre essere verificato in base alla politica Know Your Customer (KYC) affinché le tue transazioni vengano eseguite poiché si tratta di un requisito normativo e parte delle misure di sicurezza adottate dal broker.

Servizio clienti FXORO

Puoi contattare l'assistenza clienti per tutto il giorno su FXORO tramite live chat in inglese. Il sito web del broker può essere tradotto in diverse lingue tra cui ungherese, rumeno, turco, arabo e italiano. Puoi ottenere assistenza clienti in tutte le lingue tramite telefono, e-mail e fax. Esistono diversi numeri di telefono internazionali disponibili sul sito Web che possono essere utilizzati per entrare in contatto e puoi anche pianificare una richiamata in un momento conveniente per te stesso.

Linea di fondo

Gli aspetti sopra citati di FXORO sottolineano tutti il ​​fatto che si tratta di un broker eccellente e rispettabile e, considerando il loro stato regolamentare e le misure di sicurezza, è una scelta molto intelligente.