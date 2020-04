Covid-19, a Cosseria eseguiti 22 tamponi: 7 positivi e 5 negativi. Gli altri in attesa di responso

"Eseguiti fin'ora 22 tamponi: 7 hanno dato esito positivo. 5 negativo. Gli atri sono siamo in attesa del responso". Il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro fa il punto della situazione in merito all'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

"E' diventato un caso per medici curanti e non solo perché non comprendono il motivo per cui a Cosseria ho richiesto ed ottenuto i tamponi - aggiunge il primo cittadino - Sono passato a distribuire a consegnare le mascherine casa per casa e mi sono reso conto che alcuni cittadini attendevano invano che gli effettuassero il test del tampone".

"Così mi sono attaccato al cellulare e giorno dopo giorno ho segnalato 29 persone che presentavano sintomi riconducibili al Covid 19" conclude il primo cittadino Molinaro.