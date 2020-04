Millesimo, otto persone positive al Covid-19: due sono ricoverate in ospedale

Otto persone positive al Covid-19: due ricoverate in ospedale e sei in isolamento obbligatorio. Questa la situazione sul territorio comunale di Millesimo.

Diciassette gli isolamenti obbligatori precauzionali presso la propria abitazione. Per alcuni prolungata o rinnovata in quanto in valutazione da parte dell'Asl 2.

Intanto, come riportato nei giorni scorsi dalla nostra redazione. Il mercato settimanale del sabato. Con solo banchi di genere alimentare. E' stato collocato in piazza S. Pertini con obbligo per tutti di utilizzo di mascherina o dispositivi a barriera di naso e bocca (e il rispetto delle distanze di sicurezza).