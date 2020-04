Borgio Verezzi: il 28 aprile riparte il mercato settimanale ma solo per il settore alimentare

Il giorno 28 aprile a Borgio Verezzi è prevista la parziale riapertura del mercato alimentare settimanale del martedì. Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità. Pochi banchi presenti: spezie e frutta secca, salumi e formaggi, ma comunque un inizio per il rilancio anche di questo settore.

"E’ importante adattarsi alla nuova realtà, trovare soluzioni e crearsi degli obiettivi, rispettando, sempre e comunque, le misure di prevenzione igienico-sanitarie, di sicurezza e il distanziamento sociale. Appuntamento alle ore 8,30 nella Piazzetta Le Saline in Via IV Novembre. Rimane sospesa la vendita di prodotti non alimentari" spiegano dal Comune.