Coronavirus: altri cinque decessi in provincia di Imperia e uno a La Spezia

L'epidemia di Coronavirus fa registrare altri cinque morti in provincia di Imperia. Lo ha segnalato l'Asl1 con la nota stampa diffusa nel primo pomeriggio.

Si tratta di:

-Un uomo di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate;

-Una donna di 85 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate;

-Un uomo di 54 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 26 aprile all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate;

-Un uomo di 66 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 26 aprile all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate;

-Una donna di 72 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 26 aprile all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate

Il totale delle vittime da Covid-19 in provincia di Imperia sale, quindi, a 163.

In provincia di La Spezia, invece, la Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che, nelle ultime 24 ore, si è registrato un decesso di paziente COVID-19 positivo, si tratta di:

· un uomo di anni 64, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Levanto e deceduto il 26/04/2020.

La Direzione Sanitaria dell'ospedale San Martino di Genova segnala 2 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

Di una paziente nata e residente a Busalla di 87 anni, presso il Padiglione 12.

Di un paziente nato a Genova e residente a Lerma (Alessandria) di 62 anni, presso Rianimazione Monoblocco.

Sempre al San Martino, ad ora sono 21 i ricoverati in Malattie Infettive, 24 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 11 al Padiglione 10, 65 al Padiglione 12, 17 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 23 al Maragliano. I 3 pazienti in attesa di destinazione di ieri sono stati trasferiti nel reparto Covid dedicato ai pazienti oncologici, estensione di Malattie Infettive.