Smottamento vicino alla spiaggia "Zero Beach" di Alassio, il vicesindaco: "Preoccupato per le piogge imminenti"

Sopralluogo, sabato mattina, del vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, dei Vigili del fuoco e della proprietà della concessione presso lo stabilimento balneare Zero Beach. La struttura è stata infatti oggetto di un piccolo fenomeno franoso.

Spiega Galtieri: “Con noi si sono recati anche i tecnici della SCA, perché nel tratto passano anche alcune tubature dell’acquedotto e si sono accertati che non fossero state danneggiate dalla frana”.

Chiediamo al vicesindaco che cosa succederà. Ci spiega: “Nell’immediato abbiamo applicato il protocollo di sicurezza dei Vigili del Fuoco, transennando tutta l’area per renderla inagibile. Dopodiché mi preoccupa il fatto che siano annunciate forti piogge nei prossimi giorni, già a partire da domani. Per adesso lo smottamento è stato contenuto, ma a causa del maltempo prevediamo ulteriori fenomeni franosi”.

E per quanto riguarda i lavori? Ci spiega il vicesindaco: “A questo punto è fondamentale capire di chi sono le competenze sull’area, se delle ferrovie o di ANAS. Non dovrebbero esserci disagi alla circolazione ferroviaria perché il danno è avvenuto in prossimità di un tratto coperto da galleria”.