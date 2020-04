Spotorno, via alla pagina Facebook della biblioteca civica con l'iniziativa "Il Maggio dei Libri"

La Biblioteca Civica Camillo Sbarbaro di Spotorno ha cercato di far fronte all’attuale emergenza sanitaria sfruttando le potenzialità dei social network per raggiungere più persone possibili.

E’ stata così inaugurata una pagina Facebook dedicata, per proseguire tutti quei progetti culturali che da sempre ne caratterizzano l’essenza: dalle presentazioni librarie agli incontri con lo scrittore dedicati agli studenti e a tutto il pubblico, dalle attività di promozione della lettura per i bambini piccoli e le loro famiglie alla formazione dedicata a insegnanti e genitori…

Interviene Gian Luca Giudice del comune di Spotorno con delega alla cultura: “In questi giorni di fine aprile sono quindi programmate due iniziative che la biblioteca ha voluto organizzare in adesione alla campagna nazionale Il maggio dei libri, organizzata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. La prima è un appuntamento nel tardo pomeriggio: “Buon appetito con Orcobello”, ogni martedì alle 18:30 a partire dal 28 aprile con lo scrittore Fabrizio Silei, premio Andersen come migliore autore per bambini nel 2014. In diretta facebook Fabrizio racconterà e leggerà a puntate le avventure di Orcobello diventato papà, ispirandosi al suo secondo libro, edito per il castoro: “Orcobello e il rapimento di Orchidea”.

La seconda è l’appuntamento consueto per il Biblioté, ciclo di incontri con lo scrittore, che si trasferisce su web nella speranza di raggiungere non solo i lettori abituali ma anche un pubblico più vasto, per regalare a tutti un momento di “evasione culturale” di cui c’è ancor più bisogno.

L’appuntamento è quindi per giovedì 30 aprile alle ore 15.00 con la presentazione del libro “Trappola per volpi”, sempre di Fabrizio Silei.

L’incipit del libro si presenta subito interessante. Fresco di nomina a vicecommissario di stanza a Firenze pur venendo dalla campagna, Vitaliano Draghi si trova a fronteggiare da solo un omicidio di quelli che possono mettere a rischio la sua carriera prima ancora che inizi. La giovane donna trovata morta dal tranviere Ettore Becchi in un vespasiano sul Lungarno è la moglie del senatore del regno Bistacchi, capo della commissione per la polizia politica, intimo del Duce e del capo della polizia.

Fabrizio Silei è uno scrittore italiano autore di albi, saggi, romanzi e racconti per adulti, bambini e ragazzi. Lui stesso si definisce “ricercatore di storie e vicende umane”, non riuscendo a dimenticare gli anni passati a lavorare, come sociologo, su identità e memoria. Ha vinto nel 2014 il prestigioso Premio Andersen dedicato alla letteratura per l’infanzia quale miglior autore e i suoi libri sono stati tradotti in 18 paesi.

"Vi aspettiamo quindi in diretta Facebook sulla pagina della biblioteca civica Camillo Sbarbaro con il doppio appuntamento di Fabrizio Silei: martedì 28 aprile alle 18.30 per Buon appetito con Orcobello e giovedì 30 aprile alle 15.00 per il bibliotè" conclude Giudice.