Chirivi (Fratelli d'Italia): "Chiediamo al Governo di consentire la celebrazione delle Messe domenicali a partire dal 10 Maggio"

"Chiediamo al Governo di consentire la celebrazione delle Messe settimanali a partire da domenica 10 Maggio, rispettando la distanza interpersonale minima di un metro tra i fedeli ed indossando la mascherina, eventualmente prevedendo capienze massime in base alla grandezza delle singole chiese, accessi separati tra ingressi ed uscite, mantenendo le distanze previste anche durante la distribuzione dell'Eucarestia ed evitando lo scambio del gesto della pace, in modo da rispettare tutte le norme di sicurezza che saranno in vigore dal 4 maggio per gli esercizi commerciali, nei supermercati, nei parchi e nei giardini pubblici". Così dichiara l'Avv. Alessandro Chirivì a nome del Direttivo Provinciale di Savona di Fratelli d'Italia.

"L'articolo 19 della Costituzione Italiana garantisce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa e di esercitarne, anche in pubblico, il culto, ed è una delle libertà individuali fondamentali del nostro ordinamento - continua Chirivì - Se il culto può essere esercitato nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie stabilite per l'incolumità di tutti, e valide ad esempio per supermercati, giardini e centri commerciali, non si concepisce come le Messe risultino ancora vietate, nonostante tutti i tentativi di proporre protocolli di comportamento condivisi e rispettosi delle esigenze di tutela della salute pubblica da parte della Cei, alla quale, in questa richiesta, va tutto il nostro supporto, sostegno e solidarietà".