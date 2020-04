Coronavirus, avvio della Fase 2 dal Governo lascia perplesso il consigliere Vaccarezza: "Conte parso inopportuno e confuso"

"Buon lunedì, e speriamo lo sia perchè la domenica non è stata ottima, passandola ad aspettare le novità del Premier. Già, perchè ormai il professor Conte ormai ci ha preso gusto ed il sabato o la domenica sera ci rifila la 'supercazzola' del fine settimana".

"Vede, quando Lei ci chiama davanti alla televisione noi ci aspettiamo di sentire qualcosa di importante, e Lei ieri sera è stato inutile ed inopportuno. Inopportuno perchè sapeva perfettamente che ieri molti governatori avrebbero emanato un'ordinanza con la quale avrebbero avviato nei loro territori la 'Fase 2'. Giovanni Toti l'ha fatta, in maniera diversa da come lavora Lei, condivisa coi territori. Certo, purtroppo alle spalle abbiamo voi e non potremmo fare ciò che vorremmo, ma quanto sta all'interno delle maglie di ciò che ci è concesso. Ma lo abbiamo fatto confrontandoci con la gente, mentre Lei sta in una stanza circondato da saggi"

"La sua inutilità deriva invece da ciò che ha detto: quando un comandante parla riunendo l'equipaggio ciò che dice può rasserenarlo o farlo passare dallo stato di preoccupazione all'ansia, come ha fatto Lei ieri sera. Ha dato l'impressione di non averci capito niente; il fatto di passare in una frase dallo sport professionistico ai funerali senza nemmeno mettere una virgola la dice lunga sulla confusione che regna sovrana nella sua testa e nel suo staff".

L'attenzione è quindi rivolta a quelle professioni, come quelle legate alla cura della persona, ancora stoppate dal prossimo decreto presidenziale. Una scelta definita 'senza logica', così come quelle riguardo altre categorie: "Non ha fatto riferimento agli artigiani, ai mercatali e degli stabilimenti balneari. Non vogliamo una data precisa, ma solo sapere cosa avete nella testa, non dare nemmeno una prospettiva vuole dire non aver nemmeno un'idea".

"Il modello cinese sul quale tentate di portarci non ci sta bene - prosegue -. Discendiamo da generazioni che hanno dato la vita per la libertà, e non ci sta bene di dare la libertà per avere salva la vita perchè, vede, le garanzie dal punto di vista sanitario non ce le potete dare. Mentre quello che ci state togliendo lo vediamo benissimo".

L'attesa è quindi per nuove misure economiche: "Noi abbiamo la necessità che Lei dica qualcosa che abbia un senso. La gente tra poco scenderà per strada, aprirà le proprie attività e se ne fregherà. Perchè alla gente non sta bene salvarsi dal virus e morire di fame. Allora cosa farete?"

Conclude quindi: "Gli italiani di buona volontà sono la maggioranza. Ma quegli stessi italiani cominciano ad avere fame e fiducia ne hanno sempre meno. Aspettiamo ancora questa settimana per un ravvedimento, poi il tempo sarà maturato, la campana avrà suonato e non ci sarà più tempo per porre rimedio a quanto lei sta facendo. Auguri professor Conte, perchè ne ha veramente bisogno".