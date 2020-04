Covid-19, Foscolo e Ripamonti (Lega) donano mascherine ai medici di medicina generale del savonese

“Oggi abbiamo omaggiato i medici di medicina generale del territorio con mascherine FFP2, dispositivi importanti per affrontare questo periodo di emergenza. Dopo la Val Bormida, abbiamo voluto portare la nostra vicinanza anche ad altri Centri della provincia di Savona. Un piccolo gesto in loro sostegno, per ringraziarli per il grande lavoro svolto e per ricordare i tanti medici di medicina generale che hanno purtroppo perso la vita a causa del Coronavirus. Se ne parla poco, ma anche loro e tutto il personale - infermieri e impiegati - affrontano ogni giorno con devozione e spirito di sacrificio questa epidemia che ha colpito così duramente il nostro Paese. Una battaglia quotidiana contro un nemico invisibile: a loro va il nostro ringraziamento e il nostro sostegno”. Lo dichiarano in una nota la deputata Sara Foscolo e il senatore Paolo Ripamonti, parlamentari liguri della Lega, che oggi hanno donato mascherine ai medici di Medicina Generale.