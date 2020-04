Covid-19, Toti su "Fase 2": "L'ordinanza regionale è legittima e sarà applicata"

"In Liguria abbiamo fatto quello che avrebbe dovuto fare il vostro Governo: abbiamo ascoltato i cittadini e le imprese e con prudenza avviato la Fase 2. Quella che voi avete annunciato. I territori hanno il diritto costituzionale di scegliere in molti campi il proprio destino. Nessuno strappo, solo quel principio di autonomia che voi evidentemente avete difficoltà a cogliere. L’ordinanza di Regione Liguria è perfettamente legittima, nella forma e nella sostanza. Certamente più di quanto non lo siano gli atti di un Governo che sospende per Decreto o addirittura con un atto amministrativo le libertà di impresa, di spostamento, di lavoro, fin anche di culto".

"Prima il vicesegretario del Pd Orlando, ora il sottosegretario Traversi del Movimento 5 Stelle. Tutti furiosi perché la Liguria ha avuto il coraggio (minimo davvero) di consentire quattro passi con la famiglia, di andare a vedere se il proprio gozzo è ancora a galla, di fare una corsetta o una pedalata da soli, ma soprattutto furiosi perché consentiamo a qualche ristorante di consegnare in sicurezza un po’ di cibo. Si chiama lavorare, cari amici dei sussidi e dei redditi (che non arrivano, occupatevi di questo!). Si chiamano lavoro e libertà, fondamenti della nostra Costituzione, come il voto. Ah già, voi avete problemi anche con quello". Cosi commenta con un post su Facebook Giovanni Toti, governatore della Liguria.

"L’ordinanza che abbiamo adottato si applica in automatico, e se qualche sindaco, per ragioni che non comprendo, deciderà diversamente, certo non saremo noi a impedirlo, visto che chiediamo autonomia, non costringiamo nessuno. Ritengo però che privi ingiustamente i propri cittadini di molte opportunità e le imprese del proprio territorio di ricominciare a guadagnare" prosegue.

"Noi, con prudenza e con coraggio di scegliere, andiamo avanti. Come hanno fatto tante regioni d’Italia. Stufe di sentirsi dettare regole in tv. Stufe di tenere prigionieri cittadini e imprese per assenza di visione. E se Pd e Cinque Stelle liguri sono contrari al nostro cammino, allora la strada è certamente quella giusta. Avanti!" conclude Toti.