Savona, la minoranza coesa: "Urge 'ossigeno' alle attività dopo il lockdown. Ecco le nostre proposte"

Annunciano congiuntamente i capigruppo dei gruppi di minoranza del Consiglio Comunale,

Elisa Di Padova, Partito Democratico, Manuel Meles, MoVimento 5 Stelle, Barbara Pasquali, Italia Viva, Marco Ravera, Rete a Sinistra, Mauro Dell'Amico, Noi per Savona, Andrea Addis, Battaglia Sindaco per Savona: "Dopo un confronto e un lavoro condiviso,come gruppi consiliari di minoranza abbiamo depositato alcuni emendamenti alle pratiche che verranno discusse giovedì in Consiglio comunale.

Si tratta di interventi che vanno nella direzione di garantire un po' di ossigeno alle attività della Città, soprattutto quelle che durante il lockdown hanno dovuto tenere chiuso. TARI. Abbiamo chiesto una riduzione del 25% sulle utenze non domestiche, per i commercianti che hanno chiuso causa emergenza Covid-19. Inoltre abbiamo chiesto che la rateizzazione venga spalmata su 5 rate, anziché 3.



COSAP. Abbiamo chiesto una rateizzazione in più tranche - 4 rate - perché non debba essere pagata tutta a settembre in una volta sola.

Inoltre per gli ambulanti abbiamo chiesto una riduzione ulteriore del 25% che parta dal numero di giornate per cui il suolo pubblico è stato effettivamente utilizzato. Bisogna infatti tenere conto che gennaio e febbraio sono stati mesi difficili per quanto riguarda il meteo e a questo si è sommata l'emergenza sanitaria.



L'auspicio da parte nostra è che queste proposte possano essere approvate unanimemente.