Covid-19, Cengio riapre cimiteri, area pedonale e pista ciclabile

Il sindaco di Cengio Francesco Dotta comunica alla cittadinanza: "Facendo riferimento al nostro precedente comunicato del 21 marzo scorso, constatato che da parte del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nella giornata di domenica 26 aprile 2020 è stata firmata ed emanata l’ordinanza n. 22/2020, in accordo e nel rispetto della stessa, si ritiene opportuno comunicare quanto di seguito evidenziato".

"Da oggi, lunedì 27 aprile 2020, è consentito: l’accesso e le visite ai cimiteri comunali; utilizzare, per svolgere le passeggiate all’aria aperta e le attività motorie, l’area pedonale lungo Bormida, la zona naturalistica di Località Parasacco (cosiddetto “Rosso”), tutta Località Isole e la pista ciclabile di collegamento tra le Frazioni Mulino e Vignali (per la parte non danneggiata dagli eventi alluvionali dello scorso autunno); la coltivazione di orti a conduzione familiare per autoconsumo".

"Le attività di cui sopra dovranno essere svolte nel rispetto assoluto della normativa sanitaria vigente in materia di prevenzione, ovvero nel rispetto della distanza interpersonale, uso dei dispositivi di protezione, ecc. e solamente in modo individuale o con altre persone purché residenti nella stessa abitazione - prosegue il primo cittadino - Mi permetto di evidenziare come, dai dati ufficiali forniti dalla Protezione Civile, l’epidemia è in recesso, ma non assolutamente conclusa. Siamo pertanto tutti invitati ad adottare tutte le precauzioni del caso al fine di arrivare al più presto ad uno stile di vita il più normale possibile".

"Desidero ringraziare tutti Voi per l’aiuto, oltre che per il grande senso civico dimostrato fino ad ora nel rispetto delle restrizioni che l’emergenza sanitaria ha imposto - conclude il sindaco Dotta - In anticipo, colgo l’occasione per augurare a tutti Voi, congiuntamente a tutta l’amministrazione comunale, i più cordiali auguri per il Primo Maggio".