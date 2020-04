Fase 2, cimiteri verso la riapertura ma non tutti: le decisioni dei sindaci del savonese

L'ordinanza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Fase 2 prevista dal Dpcm del Governo hanno portato le amministrazioni comunali a dividersi se attuare le disposizioni regionali da subito o invece aspettare il 4 maggio confermando le passate ordinanze valide dallo scorso 14 aprile fino a domenica 3.

Tra i temi più discussi la riapertura dei cimiteri o la conferma della chiusura degli stessi fino a lunedì 4 aprile.

Queste le decisioni dei sindaci comune per comune (in aggiornamento):

Savona: chiuso, dovrebbe essere riaperto entro la settimana.

Sindaco Caprioglio: "Stiamo lavorando per la sistemazione del verde presso il Cimitero in quanto contiamo di riaprirlo entro pochi giorni ben consapevoli della necessità di andare a far visita ai cari defunti"

Albisola Superiore: chiuso

Bergeggi: chiuso

Borghetto Santo Spirito: aperto

Cairo Montenotte: aperto

Calice: chiuso

Celle Ligure: chiuso

Finale Ligure: aperto

Millesimo: aperto

Vado Ligure: chiuso