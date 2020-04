Bergeggi: sindaco, assessori e consiglieri donano carrelli porta monitor al San Paolo

Dopo la raccolta di materiale sanitario e di prima necessità, dopo la consegna del materiale prodotto in 3D da un ingegnere spotornese ecco che un'altra buona notizia che arriva da Bergeggi.

Il sindaco Arboscello, con i suoi assessori e consiglieri hanno provveduto personalmente a finanziare l'acquisto di 3 carrelli portamonitor, necessari per il monitoraggio dei pazienti in condizioni critiche, destinati ai reparti Covid del San Paolo di Savona.

"Con la precedente raccolta eravamo riusciti a donare parecchio materiale ma delle donazioni non era avanzata una grossa cifra. Quando abbiamo saputo di questa necessità abbiamo deciso con la mia amministrazione di autofinanziarci. È un dovere, soprattutto in questo momento, per chi può farlo essere di sostegno al nostro ospedale e ai medici e personale sanitario impegnato in questa emergenza. Ma soprattutto è una soddisfazione poter essere utili, con questa donazione, a chi sfortunatamente viene colpito da questo virus e necessita di essere monitorato costantemente" dichiara Arboscello.

Che si toglie anche un sassolino dalle scarpe: "Spesso si pensa che gli amministratori dei piccoli comuni ricevano chissà quale compenso alla pari di altri politici. In realtà chi ricopre tali cariche lo fa per puro spirito di responsabilità civile. I gettoni di presenza per i consiglieri si riducono a poche decine di euro all'anno tassate. Chi decide di fare l'amministratore pubblico in un piccolo comune lo fa per mettersi a disposizione della comunità e oggi, con questa donazione, i miei consiglieri hanno dimostrato ancora una volta un cuore davvero grande" conclude il sindaco.