Comune di Giustenice e Farmacia Santi Lorenzo e Michele distribuiscono gratuitamente mascherine chirurgiche alla cittadinanza

L’Amministrazione Comunale di Giustenice, grazie anche al contributo economico ed organizzativo della Farmacia SS Lorenzo e Michele ed alla sua responsabile Dott.ssa Gloria Gallo, è riuscita ad approvvigionare un importante numero di mascherine protettive di tipo chirurgico in modo da fornire, a tutti i cittadini, un ulteriore supporto alle corrette norme per evitare la diffusione del virus.

Spiega il sindaco Mauro Boetto: “L’obiettivo è quello di completare l’opera di distribuzione dei dispositivi, iniziata una ventina di giorni fa con la consegna a tutti i residenti ultrasettantacinquenni e proseguita nella scorsa settimana con ulteriore consegna, da parte dei volontari della Protezione Civile, a tutti i cittadini.

L’iniziativa dell’Amministrazione, in previsione dell’avvio della fase 2, ha lo scopo di incentivare il progressivo incremento dell’uso dei dispositivi di protezione individuale, a cominciare proprio dalle mascherine, in particolare in luoghi chiusi quali servizi essenziali e luoghi di vendita alimentari.

Come tutti sappiamo la Farmacia rappresenta per tutti i cittadini, soprattutto nei piccoli comuni e in questo momento storico di grande emergenza, il front office territorialmente più diffuso del Servizio Sanitario. Per questo voglio fare un ringraziamento particolare, a nome mio personale e di tutta la Comunità di Giustenice, alla dottoressa Gloria Gallo, titolare della farmacia SS Lorenzo e Michele di Giustenice, che con grande sensibilità e generosità ha acquistato, insieme al Comune le mascherine per tutta la cittadinanza”.

La distribuzione avverrà a partire da mercoledì 29 aprile e si svolgerà presso la sede della Farmacia SS Lorenzo e Michele in via Pianazzo a Giustenice (n° tel. 019 637250).