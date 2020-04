Savona, si lavora alla riapertura del mercato del lunedì per il 4 maggio. Assessore Zunato: "Ci sono difficoltà oggettive sul quale stiamo lavorando"

"Stiamo lavorando per capire come poter far rispettare e posizionare i banchi solo ed esclusivamente, per ora, del settore Alimentare da lunedì 4 maggio".

L'assessore al commercio Maria Zunato è intervenuta in merito alla riapertura a Savona del mercato del lunedì e nei prossimi giorni effettuerà un incontro con le associazioni di categoria per valutare insieme tutte le iniziative da mettere in atto durante la fase 2 dell'emergenza Coronavirus.

"Vogliamo riaprire il prima possibile e presenteremo una proposta che risponda alle esigenze di distanza interpersonale. Per la sanificazione sull'abbigliamento se ne riparlerà quando si riaprirà ma come faranno gli ambulanti? Ci sono difficoltà oggettive sul quale stiamo lavorando" continua l'assessore.

Intanto diverse altre amministrazioni (tra i tanti, Varazze, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Cairo Montenotte e Carcare) avevano già provveduto nei giorni scorsi alla riapertura dei mercati settimanali.

"Alcuni comuni in provincia avevano già adottato questa possibilità tramite ordinanze nelle settimane passate, limitate alla parte alimentare. Per quanto riguarda le aperture al dettaglio il Dpcm rinvia al 18 maggio, bisogna vedere in quel contesto come potranno collocarsi nei mercati le tipologie merciologiche. Bisogna comunque rispettare le norme igienico sanitarie, le norme di distanziamento sociale, gestire l'accesso al banco, avere i dispositivi di protezione, capisco che non sia facile metterli in pratica ma sono necessari. Molte amministrazioni forse proprio per questo non se la sono sentita" spiega il segretario della Fiva Confcommercio Savona Alessandro Ferraris.

"Si attende che il decreto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si conosce ad oggi l'adeguamento del protocollo sulle misure che i datori di lavoro devono prendere sulla sicurezza. E' tutto molto in evoluzione" conclude Ferraris.