Le estetiste scrivono a Toti: “Chieda al governo di farci riaprire al più presto”

Un nutrito gruppo di estetiste liguri ha scritto al presidente regionale Giovanni Toti per chiedere che sostenga presso il governo la richiesta d’anticipare l’apertura delle loro attività prevista per giugno: “Un ulteriore prolungamento della chiusura dei nostri centri – scrivono – rischia di produrre conseguenze pesantissime, anche in termini occupazionali: siamo perciò a chiederle un’iniziativa nei confronti del governo affinché vengano riviste le decisioni contenute nell’ultimo dpcm, la nostra proposta è quella di procedere alla riapertura dei centri d’estetica il 18 maggio grazie all’attuazione di un protocollo igienico-sanitario stilato e condiviso da noi del settore, e le cui misure ci consentirebbero di lavorare in sicurezza e alle nostre clienti d’essere protette”.



“Crediamo – proseguono – che l’adozione delle scrupolose misure contenute nel protocollo possa consentire alle nostre attività di riaprire ben prima di giugno contrastando così anche l’abusivismo con cui dobbiamo purtroppo fare i conti in questo drammatico periodo e che mette seriamente a rischio la salute delle persone. Abbiamo comunque apprezzato il suo tentativo di percorrere la via regionale per far riprendere la nostra attività, e anche se ciò non è stato possibile vogliamo in ogni caso ringraziarla per l’attenzione e la sensibilità dimostrata; allo stesso modo vogliamo ringraziare il consigliere regionale Claudio Muzio per aver presentato un ordine del giorno su questo tema e Alice Dotta, coordinatrice regionale di ‘Azzurro Donna Liguria’, per aver preso a cuore la nostra battaglia”.