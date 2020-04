Savona, il vademecum della polizia locale sulle attività consentite nel comune: sì alle passeggiate

La polizia locale di Savona ha provato a far chiarezza su quale attività motoria si può e non si può fare all'interno del Comune.

Attività consentite da ordinanza Regionale 22/2020 del 26 aprile 2020

Corsa e utilizzo della bicicletta dalle 06.00 alle 22.00 in modalità individuale; passeggiata a cavallo dalle 06.00 alle 22.00 in modalità individuale; passeggiata all'aria aperta dalle 06.00 alle 22.00 in modalità individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione; l'allenamento e addestramento' cani in aree autorizzate senza il contatto diretto con altre persone.

Coltivazione terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione 2 per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO 0.1.

Quale attività motoria non si può fare all'interno del comune in riferimento all'ordinanza Sindacale n. 19 del 15 aprile 2020 in vigore sino al 3 maggio 2020:

Su tutte le spiagge con conseguente divieto di accedere agli arenili, fatto salvo l'accesso per le attività lavorative consentite ai sensi della vigente normativa; nelle aree verdi pubbliche cittadine e collinari del territorio, fatto salvo eventuali residenti nelle predette zone e per le attività consentite ai sensi della vigente normativa; nelle aree canine raggiungibili mediante passaggio attraverso parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.

Per ulteriori chiarimenti si può chiamare il numero della Polizia Locale 0198310447 o mandare una mail a: polizia.municipale@comune.savona.it

E' consentito all'interno del territorio Regionale Ligure anche l'allenamento e l'addestramento cavalli di proprietà presso maneggi autorizzati nel rispetto della distanza sociale. L'attività di coltivazione per autoconsumo è consentita anche fuori Comune ma non fuori Regione.