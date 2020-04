Finale Ligure, cane deturpato con disegni osceni sul pelo. Caccia al responsabile

Evidentemente in questo periodo di quarantena da Coronavirus, per di più con un ulteriore elemento di clausura forzata data dalle forti piogge delle ultime ore, c'è qualcuno che non ha proprio niente di meglio da fare che maltrattare poveri animali indifesi.

La segnalazione del fatto increscioso è apparsa sulla pagina "Sei di Finale Ligure se", suscitando tra i commenti stupore e indignazione.

Scrive il proprietario di un cane: "Ieri il mio cane è scappato dal cortile scavando sotto la rete. Dopo averlo cercato per tutto il giorno e tutta la notte, stamattina l’ho ritrovato in queste condizioni. Vorrei chiedervi, se riuscissi a scoprire chi è stato, se è possibile sporgere denuncia".

Nella foto condivisa in rete si vede la bestia con disegni osceni fatti a bomboletta spray sul pelo. La preoccupazione degli amanti degli animali è legata, oltre alla crudeltà gratuita del gesto, anche al fatto che spesso queste tipologie di vernici sono altamente tossiche.