Lutto ad Albenga per la 17enne deceduta per polmonite: il cordoglio dell'amministrazione comunale

La tragica scomparsa della ragazza di 17 anni di Albenga (leggi QUI) ha colpito e sconvolto l'intera Città delle Torri. L'Amministrazione comunale si stringe intorno alla famiglia ed esprime parole di profondo e sincero cordoglio.

"Ho conosciuto la famiglia di questa ragazza nel 2004 - afferma l'assessore alle politiche sociali Simona Vespo - La mamma era attiva nell'Associazione 'Donne e Mamme Musulmane' e l'intera famiglia è simbolo di perfetta integrazione. Molto attivi nella vita della comunità, non solo musulmana, ma ingauna, hanno partecipato con entusiasmo a moltissime iniziative culturali volte all'integrazione. Ricordo che sin da piccola questa splendida ragazza seguiva la mamma e voleva aiutare lei stessa alcune delle donne musulmane ad imparare l'italiano, in quegli anni, infatti, avevamo iniziato da poco questi bellissimi progetti che ancor oggi vanno avanti. La perdita di un figlio credo sia uno dei dolori più grandi che possano colpire una famiglia. Non ci sono parole per esprimere quello che in questo momento ho nel cuore. Sono vicina alla famiglia e manifesto loro tutto il mio più sincero cordoglio".