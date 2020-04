Funivie, Di Sapia (Pd Cairo): "I fatti ci hanno dato ragione ancora una volta e noi ne siamo orgogliosi"

"La RSU Funivie vuole esprimere gratitudine al Ministro dei Trasporti on. Paola De Micheli per aver mantenuto tutto quanto promesso per il futuro delle Funivie, dando questo modo speranza per una ripresa al più presto possibile dell’impianto e della produzione. Un ringraziamento a tutti i deputati e senatori in modo bipartisan che hanno sottoscritto e sostenuto l’emendamento specifico sulle Funivie che permetterà la ricostruzione e il sostegno al reddito dei lavoratori per ora fino al 31.12.2020". È cosi che si apre il comunicato della RSU di Funivie.

"Vorremmo anche noi ringraziare il ministro dei trasporti De Micheli, l'onorevole Vazio e il consigliere regionale Righello, per il lavoro svolto e per aver mantenuto le promesse fatte ai lavoratori di Funivie, incontrati a Febbraio a San Giuseppe - aggiunge Michele Di Sapia, segretario della sezione Pd di Cairo Montenotte - Risultato raggiunto grazie al lavoro sinergico fatto dal partito a livello locale, regionale e nazionale. Dispiace solo che poco tempo fa sindaco e vice sindaco di Cairo avevano messo in dubbio il nostro operato e le nostre promesse. A quanto pare i fatti ci hanno dato ragione ancora una volta e noi ne siamo orgogliosi!".