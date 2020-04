Il Pd ligure e piemontese uniti: "I presidente delle due Regioni si coordino per garantire il rientro al lavoro in sicurezza"

Con una nota congiunta il Partito Democratico ligure e piemontese lanciano appello alle rispettive giunte regionali in vista delle prossime riaperture. Nonostante la situazione dei due territori in questo momento non sia delle più rosee, stando alle cifre.

"Ci avviciniamo all’avvio della 'Fase 2' dell’emergenza Covid-19 sulla base delle decisioni assunte dal Governo, con la consapevolezza che solo l’impegno delle Regioni e il coinvolgimento di Sindaci e parti sociali garantirà che la ripresa sia sicura e duratura".

"Purtroppo Piemonte e Liguria vanno incontro a questa scadenza in un contesto di emergenza sanitaria ancora acuto - continuano -, con tassi di aumento dei contagi e di mortalità ormai ampiamente superiori alla media nazionale, come da settimane denunciamo come Partito Democratico".