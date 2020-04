Nuovo ponte, Battelli: "Genova che non si arrende è modello riscatto per il paese"

"Genova non si arrende, non si è mai arresa, neanche in questi due anni. Ed ecco, con il varo dell'ultima porzione di impalcato del nuovo ponte la nostra città diventa ufficialmente simbolo e cuore pulsante di una rinascita e una ripartenza che da locale si è fatta nazionale". Lo scrive il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.

"Subito dopo il terribile crollo del Ponte Morandi, davanti alle macerie, scrivevo che la nostra città era improvvisamente diventata la città di tutti gli italiani e che non avrei mai dimenticato le lacrime e gli abbracci della mia città ferita che reagisce e risorge" dice Battelli.

"La ferita non si rimarginerà mai, il dolore per la morte di 43 persone è ancor vivo e lo sarà per sempre, anche quando sarà finalmente fatta giustizia. L'innalzamento del nuovo ponte che fisicamente e simbolicamente unisce nuovamente la città, proprio in questo periodo di distanziamento sociale imposto dal virus, dimostra la forza, il coraggio e la determinazione di Genova e della sua gente. Un modello di riscatto per tutto il Paese che sta vivendo queste settimane di sospensione e che a breve dovrà trovare tutte le energie possibili per reagire, 'risorgere', ripartire. #Genovanelcuore, il cuore, oggi, è Genova" conclude Battelli.