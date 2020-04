Ponte Genova, Bruzzone e Foscolo (Lega): “Giornata storica per Genova e per il Paese: grazie Rixi”

“Il varo dell’ultimo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera rende quella di oggi una data storica per Genova, per la Liguria e per tutto il Paese. La bandiera di San Giorgio che sventola sul nuovo ponte non è solo il simbolo della forza e della tenacia dei genovesi e dei liguri, ma una lezione a tutto il mondo su quali straordinari risultati sappia raggiungere il nostro Paese. Un risultato straordinario ottenuto grazie al grande lavoro e al grande impegno dell’allora viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. Il modello Genova, fortemente voluto da Rixi, sta convincendo anche i più scettici, che si sono dovuti arrendere davanti all’evidenza dei fatti, sostenendone oggi la validità. Per uscire dall’emergenza Covid-19 e dalle devastanti conseguenze economiche su migliaia di imprese, soprattutto piccole e piccolissime, e di famiglie occorre ragionare con la stessa tempestività e risposta ai bisogni delle misure contenute nella legge Genova: avvio dei cantieri edili che creano occupazione e mettono in sicurezza il territorio, iniezione di liquidità a fondo perduto per famiglie e imprese, semplificazione normativa per far ripartire il Paese”. Lo dichiarano il senatore della Lega Francesco Bruzzone e la deputata della Lega Sara Foscolo.