Vaccarezza: "Politici di sinistra necrofori e patologi"

Parte da lontano, dall'avvio della cosiddetta "Fase 2", fino ad arrivare al nuovo viadotto sul Polcevera, l'accusa che il consigliere regionale Angelo Vaccarezza rivolge alla sinistra ligure.

Analizza dunque l'ordinanza emessa domenica sera dal Governatore Toti ed in vigore fino a domenica prossima: "Un'ordinanza che si allinea con quello che sarà il prossimo DPCM del Governo centrale, anticipandone alcuni contenuti. e che fondamentalmente riconosce che il nucleo familiare esiste anche fuori dalla porta di casa. C'è un po' più possibilità di muoversi ma i confini del proprio Comune restano inviolabili. Insomma, qualche libertà in più, anche nel curarsi delle proprietà, ma mantenendo le distanze previste dalla norma e ritornando a dormire nella propria abitazione".

Novità che ha annunciato anche il premier Conte, ma solo dal 4 maggio: "Aspettiamo di vedere come si svilupperà il provvedimento. Lo stiamo leggendo e valutando, ha alcune cose positive, altre, molte, mancano. Non entro nel merito ma l'immagine uscita dalla conferenza è di un Conte confuso: una netta differenza con quella arrivata due ore prima da Toti".

Precisa quindi il capogruppo di 'Cambiamo!' in consiglio regionale: "In tutti i Comuni l'ordinanza è valida, tranne per specifiche zone in alcuni Comuni ancora interdette, come ad Alassio. Ma la validità di ciò che è all'interno dell'ordinanza nei rapporti tra le persone e la propria libertà è cambiata anche in quei territori".

Il tutto però è stato contestato dall'opposizione in regione: "Una volta la sinistra era fatta di politici, ora sono tutti patologi e necrofori: l'unica cosa di cui parlano sono i morti. Bisogna valutare i dati, ma se fossi in loro questo tema eviterei di toccarlo".

Ed infine una stoccata: "Il momento peggiore della loro giornata di ieri è quando si è acceso il tricolore sul nuovo ponte, simbolo della rinascita dell'Italia, della Liguria che c'è riuscita. Fosse per loro quell'opera non ci sarebbe stata, ma a loro voglio dire: non continuate a sputare sulla vostra terra".