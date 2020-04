Emergenza Covid-19, altri due decessi nella casa di riposo di Cengio

Altri due decessi avvenuti nella Residenza Protetta “E. Bagnasco” (Casa Scapoli) di Cengio. Entrambi in struttura. Lo comunica in una nota il sindaco Francesco Dotta.

"I decessi totali risultano pertanto essere quattordici, di cui otto in ospedale e sei all'interno della struttura. Ai famigliari delle persone decedute va il cordoglio dell’intera comunità cengese - commenta il primo cittadino Dotta - Nella giornata di ieri, inoltre, un ospite è stato ricoverato presso l’ospedale San Paolo di Savona dove si trovano già altri due ospiti, questi ultimi in condizioni di salute stabili e in tendenza al miglioramento".

Questa invece la situazione sul restante territorio comunale: la persona che era ricoverata presso l'ospedale San Paolo di Savona, positiva al Covid-19 è stata dimessa perché guarita; dieci persone si trovano in isolamento sanitario obbligatorio, di cui una positiva al Coronavirus, tre per ipotetico contatto con soggetto positivo e sei per casi sospetti in fase di valutazione.