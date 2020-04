Millesimo, casa di riposo "Levratto" è "Covid free": personale struttura posa soddisfatto con i pollici in alto (FOTO)

La casa di riposo "Levratto" di Millesimo è "Covid free". Come riportato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, i tamponi eseguiti sugli ospiti della struttura hanno dato esito negativo.

Una buona notizia accolta con gioia da tutta la comunità di Millesimo. La foto scattata all'ingresso della casa di riposo e pubblicata sulla pagina Facebook del comune valbormidese ritrae il personale del "Levratto" con i pollici in alto, lieto per il grande lavoro svolto in questo momento di emergenza.

"Come ha detto ieri l’assessore Alessandra Garra - commenta il sindaco Aldo Picalli - Grazie agli operatori sanitari, agli infermieri, a chi si occupa delle pulizie, alle cuoche, all'ufficio amministrativo, alla Responsabile del Servizio, al Direttore Sanitario e ai cittadini che ci hanno sostenuto".

Invariata invece la situazione sul resto del territorio comunale: otto casi confermati di Covid-19 (due in ospedale e sei in isolamento obbligatorio); diciassette isolamenti obbligatori precauzionali presso la propria abitazione. Per alcuni prolungata o rinnovata in quanto in valutazione da parte Asl 2.