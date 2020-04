Da "Condominio diffuso" e #Finalefreemusic al via "Adotta un medico o un infermiere", l'iniziativa simbolica "al profumo di limone"

Da un'idea di Michela Ferraro, persona già conosciuta a Finale Ligure per il suo impegno profuso nel progetto #finalefreemusic, debutta una nuova iniziativa: “Adotta un medico o infermiere”. Un modo per far sentire la vicinanza e la solidarietà della popolazione agli operatori del settore sanitario che ogni giorno rischiano la vita per l’incolumità di tutti.

L’idea è nata da una sinergia sorta tra il “condominio diffuso” di Finalpia (del quale avevamo già parlato recentemente su Savonanews in QUESTO ARTICOLO) e #finalefreemusic; tutto è partito quasi per caso, da una ingente quantità di limoni donati da un cittadino finalese a Michela Ferraro, referente alla comunicazione di #finalefreemusic.

Così #finalefreemusic e condominio diffuso hanno pensato di distribuire questi limoni freschissimi, raccolti appena ieri, 27aprile, in questo modo:

1/3 ai Vigili del Fuoco di Finale e Savona per farne un limoncello, tramite Rossano d'Amato;

1/3 agli abitanti di Pietra e Tovo/Magliolo per farne marmellate/limoncello tramite Ivana Viazzi;

1/3 agli abitanti finalesi tramite Benedetto Verta, co-coordinatore del progetto condominio sociale diffuso.

Gli abitanti di Finale Pietra Tovo e Magliolo dovranno contattare Ivana Viazzi e Benedetto Verta sui social, attraverso i loro profili, per entrare in possesso (con tutte le cautele del caso, evitando di esporsi e nel pieno rispetto del Decreto della Presidenza del Consiglio) del sacchetto con i limoni non trattati. Con essi si potranno poi preparare marmellata e/o limoncello da donare ad un medico, a un infermiere o in generale al personale dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure come gesto di ringraziamento per il lavoro svolto. Il limone in sé, tipico del comprensorio finalese, nonché frutto ricco di Vitamina C, largamente consigliato nelle patologie da raffreddamento, assume in questo caso un forte significato simbolico, come augurio e metafora di salute e prosperità.

Ovviamente chiunque volesse dare il proprio contributo all’iniziativa è pregato di contattare i referenti sopraelencati tramite i social network nel più breve tempo possibile: infatti i tempi sono ristretti per evitare il deterioramento dei limoni (che, lo ricordiamo, non hanno dovuto subire alcun trattamento) e per dare un segno tangibile al personale sanitario e ai Vigili del Fuoco.