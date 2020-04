Bilancio di previsione, il consigliere Pastorino chiarisce la posizione di 'Noli nel cuore': "Sbagliato ricorrere a numerose variazioni di bilancio"

Continua il botta e risposta dopo il discusso Consiglio Comunale dal quale Noli ha avuto un nuovo bilancio di previsione.

Dopo il comunicato congiunto dai tre gruppi di minoranza è arrivata la risposta del sindaco Lucio Fossati (leggi QUI) nel quale veniva criticato il comportamente degli stessi, accusati di poca collaborazione.

Non ci sta il consigliere Marino Pastorino, della lista “Noli nel cuore” che ribadisce quanto siano parsi errati in primis i contenuti del bilancio 2020: “Ci hanno presentato un documento con le giuste tempistiche per poterlo analizzare, e questo è vero. Leggendolo ci siamo accorti che era completamente sbagliato abbiamo scritto una lettera dispensando ciò che il buon senso consigliava, ovvero di portare in Consiglio Comunale un bilancio esatto, senza dover ricorrere poi in futuro a molteplici variazioni”.

“Le variazioni di bilancio dovrebbero applicarsi - sottolinea Pastorino - quando ci sono degli imprevisti, non quando già si è a conoscenza della situazione. E' una perdita di tempo doppia, l'amministrazione lo sapeva e lo ha anche ammesso”.

Al momento del voto nella scorsa assemblea del 22 aprile quindi la scelta di non presenziare alla votazione: “Non siamo voluti uscire senza una ragione logica. Abbiamo posto delle questioni importanti, loro non hanno recepito questa situazione: a queste condizioni votare non era la scelta opportuna a nostro modo di vedere. Eravamo propensi a partecipare ad una consultazione sugli altri quattro punti, ma sul bilancio proprio no. Personalmente quindi ho preferito non essere presente in una situazione che avrebbe danneggiato i miei concittadini”.

Il primo cittadino ha tuttavia lasciato ancora aperte le porte del dialogo. Il consigliere Pastorino su questo punto chiarisce: “Io non mi sono mai tirato indietro in quelli che sono i miei doveri di consigliere, sono sempre stato pronto ad aiutare le amministrazioni. Ma quando si ha un senso logico delle cose. Se questo manca è impossibile aiutare, posso solamente dire che si sta sbagliando. Le nostre proposte le abbiamo sempre fatte con la logica di aiutare la popolazione, in questo caso non siamo stati ascoltati”.