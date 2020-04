Cairo estende oltre il 30 giugno la sospensione delle imposte comunali

Il Consiglio comunale di Cairo Montenotte estende oltre il 30 giugno la sospensione dei tributi locali. Il provvedimento è stato votato all'unanimità.

Il parlamentino cairese si è riunito questa mattina. Tra i punti all'ordine del giorno una mozione (avente come oggetto la richiesta di sospensione o rinvio pagamento tasse comunali) presentata dai consiglieri di minoranza del gruppo "Cairo Democratica" Matteo Pennino, Alberto Poggio e Giorgia Ferrari.

"Un reale, concreto e tempestivo supporto al territorio in una fase di grave emergenza (causa Covid, ndr) come quella che stiamo tutti vivendo - spiega il sindaco Paolo Lambertini - Inoltre, abbiamo deliberato 100 mila euro per affrontare le spese sempre relative al virus. Ossia, l'acquisto di mascherine, igienizzanti, guanti, sanificazioni e altro materiale. Ma il gruppo 'Cairo Democratica' si è astenuto".

Sempre in Consiglio comunale, è stato approvato di proseguire nelle iniziative di supporto a spesa e farmaci a domicilio che il comune ha attivato circa due mesi fa.