Codice appalti, Ghione (assessore Cairo): "Troppa burocrazia. Bisogna snellire le procedure"

Una discussione seria sul Codice degli appalti. L'obiettivo? Snellire le procedure fino ad arrivare ad un'esplicita richiesta di deroga se non, addirittura, di abrogazione. Questa la ricetta proposta da Fabrizio Ghione, assessore ai Lavori Pubblici di Cairo Montenotte e referente valbormidese di "Liguria Popolare" nonché candidato alle prossime elezioni regionali dell’autunno.

"Il nostro paese è appesantito dalla burocrazia. Per ripartire e dare il via alla cosiddetta "Fase 2" serve crescita e occupazione. Occorre una burocrazia trasparente ed efficiente. Bisogna semplificare e sburocratizzare le procedure d’appalto nella pubblica amministrazione e condividere i punti essenziali stilati da Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani)" commenta Ghione.

"Il Codice degli appalti attuale è troppo complesso per i piccoli e medi interventi tipici dei comuni. Fissa rigide procedure che non si preoccupano della qualità dei lavori ma solo di ostacolare una presunta corruzione generalizzata delle stazioni appaltanti. Non lascia alcuna autonomia gestionale e responsabilità tecnica ma trasforma gli Enti in meri esecutori di procedure - aggiunge - I controlli in fase di affidamento sono troppi. Ogni stazione appaltante ha una lista di verifiche che è tenuta a fare autonomamente sull'operatore economico vincitore. Tanto varrebbe avere una anagrafe centralizzata, una ditta o è dentro o è fuori. Così vi sarebbe un solo controllo da fare".

"Le procedure di affidamento sono troppe e cervellotiche. Il codice dei contratti sembra garantire solo la "rotazione", la "pubblicità" e il rispetto di rigide procedure, dove il funzionario è un mero esecutore (salvo i lavori sotto 40.000 euro). Uncem propone di eliminare la rotazione degli inviti, lasciando la libera scelta. Una stazione appaltante deve avere il diritto non di invitare operatori economici che lavorano male o creano problemi, nell'interesse della comunità".

"Le varianti rappresentano una necessità ma sono state rese quasi impossibili dall'art. 106. L'approccio burocratico ha colpito duro, rendendole praticamente irrealizzabili come se fossero il peccato capitale dei lavori pubblici. Sarebbe opportuno riscrivere ex novo l’art. 106 prevedendo una procedura semplificata per varianti e aggiunte ai lavori e una super-semplificata per la vecchia "variata distribuzione di spesa" prosegue.

"Tempi della burocrazia e tempi dei cantieri. Una buona soluzione potrebbe essere la semplificazione di tutto l’impianto dell’art. 107, permettendo alla direzione lavori di adottare la dovuta flessibilità gestionale. Oggi i funzionari sono inchiodati in ufficio a seguire le carte, tanto varrebbe nominare negli uffici lavori pubblici avvocati e non ingegneri - continua - Per quanto riguarda la questione scottante dei subappalti, sarebbe molto sensato lasciare alla stazione appaltante la scelta sui limiti del subappalto, non solo in termini di percentuale ma proprio di quale lavoro sia sub-appaltabile e quale no".

"Un lavoro pubblico è diverso da un servizio o da una fornitura, ma non per il Codice. Potrebbe essere lasciato in vigore il codice dei contratti per le forniture e i servizi generici, prevedendo a parte norme specifiche per i lavori, i servizi di manutenzione e i servizi tecnici (progettazione e direzione lavori, con soglie ben più basse)"

"Infine, rivedere il Codice degli Appalti sarebbe una buona occasione per eliminare un'assurdità sulla sicurezza dei cantieri. Il D.Lgs. 81/2008 è altra norma infarcita di cavilli. Essa contiene in particolare un punto unanimemente riconosciuto come assurdo e illogico, ma mai corretto. Ossia prevede che il Coordinamento per la Sicurezza debba essere eseguito ovunque lavori più di una impresa, anche se in tempi diversi. Questo provoca solamente un aumento sia dei costi, sia dei tempi burocratici - conclude - La soluzione sarebbe cancellare dal D.Lgs. 81/2008, art. 90, c. 3 e 4, le parole "anche non contemporanea"; inserire un nuovo comma 5-bis che stabilisca che "le disposizioni di cui i precedenti commi 3 e 4 non si applicano per cantieri in cui la presenza di più imprese esecutrice non sia contemporanea".