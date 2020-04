Covid-19, Toti: "Oggi dobbiamo passare dalla fase dei divieti alla fase delle regole"

"Al lavoro per la Fase 2, per ripartire. Ieri ho spiegato al Presidente Conte, dopo la visita al ponte per Genova, l’importanza che ogni territorio abbia una propria autonomia nel decidere le priorità, all’interno di regole comuni e di un principio assoluto di prudenza. Oggi dobbiamo passare dalla fase dei divieti alla fase delle regole" commenta con un post su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Ogni Regione ha il proprio tessuto economico, le proprie peculiarità, la propria geografia. Trattare tutti allo stesso modo non vuol dire uguaglianza ma sostanziale ingiustizia. Tanto è vero che la Liguria ha diramato un’ordinanza che già prevede molti passi avanti, un’ordinanza adottata poi, sulla nostra scia, da molte altre Regioni di centrodestra e centrosinistra, perché le idee, se buone, non hanno colore politico (solo in Liguria qualcuno continua a gufare)".

"Tra poco in Conferenza delle Regioni chiederemo al Governo di dare linee guida condivise da tutti e parametri comuni per controllare l’andamento dell’epidemia. Poi andiamo avanti, uniti nelle nostre diversità: vogliamo dare risposte serie e rapide a tutti coloro che chiedono solo di poter tornare a lavorare per mantenere le proprie famiglie. L’Italia non si salva coi sussidi ma con la libertà di lavoro, l’impegno e il coraggio. Come abbiamo dimostrato ieri a Genova, con il nostro nuovo ponte" conclude Toti.