L'assessore Viale replica duramente al M5S e ad Italia Viva: "Non c'è nessun 'caso Liguria' da portare in Parlamento"

“Non riuscendo far prevalere le loro ragioni sul territorio, le forze di opposizione cercano portare un presunto ‘caso Liguria’ in Parlamento. Trovo inopportuno e masochista rappresentare una situazione sanitaria nella nostra regione che non corrisponde alla realtà. Il nostro dovere è fare e fare sempre meglio, non riconcorrere un’opposizione impreparata che, anzi, sottrae tempo ed energie preziose agli uffici per precisare, ad esempio, che il tasso di mortalità in Liguria non è del 14,22%, come scrive l’ onorevole Paita nella sua interrogazione con una superficialità sinceramente non ammissibile: questo corrisponderebbe a 220 mila morti quando, invece, il tasso di mortalità standardizzato in Liguria è inferiore a quello di Lombardia ed Emilia Romagna. Oppure per precisare, a differenza di quanto sostiene il Movimento Cinque Stelle , che il numero dei decessi non è correlato al numero di tamponi eseguiti, effettuati secondo protocolli definiti e aderendo alle indicazioni nazionali pervenute”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale, replica alle polemiche sollevate dagli esponenti di M5S e Italia Viva.

“Le Regioni a guida centrodestra –aggiunge la vicepresidente Viale- avrebbero molti motivi per contestare quotidianamente la gestione sanitaria e degli approvvigionamenti di Dpi da parte del governo, ma, per serietà e leale collaborazione, nella consapevolezza della portata di una pandemia che ha travolto i sistemi sanitari mondiali, non lo fanno avendo posto come obiettivo principale quello della cura delle persone e non di una campagna elettorale permanente. La sanità ligure ha attivato in pochi giorni un numero di posti letto di media e alta intensità tra i più elevati in Italia –aggiunge la vicepresidente Viale- riuscendo in questo modo a garantire cure appropriate a tutti coloro che ne avevano bisogno. È noto a tutti che si tratta della regione più anziana d’Europa: tutti gli epidemiologi concordano nel ritenere che questa circostanza vada tenuta in considerazione per ‘standardizzare’ il tasso di mortalità. Eppure i parlamentari di Italia Viva e Movimento Cinque Stelle, che a Roma siedono in maggioranza e in Liguria sono all’opposizione pensano di poter fare campagna elettorale sulla pandemia, attraverso richieste di ispettori, diffusione di dati raffazzonati, se non addirittura sbagliati, interrogazioni e polemiche”, ha concluso l'assessore Viale.